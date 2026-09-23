L’Inter ora trema, corsa a tre per il cartellino di Calhanoglu

Il centrocampista turco finisce nuovamente sotto i riflettori, ecco il possibile scenario.

È in scadenza il prossimo 30 giugno 2027 e l’Inter farà di tutto per rinnovargli il contratto anche solo per evitare di perdere un calciatore così importante a zero. Continua a tenere banco il futuro di Hakan Calhanoglu in casa nerazzurra e adesso arrivano altre pessime notizie per Chivu.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Galatasaray, Besiktas e Fenerbahce sarebbero pronte a dare vita a una vera e propria asta per il cartellino del centrocampista turco con cittadinanza tedesca classe ’94.

La stagione di Calhanoglu non è partita benissimo con il calciatore nato a Mannheim che ha saltato la super sfida contro la Roma per un risentimento muscolare all’adduttore destro, ma l’Inter ha tutta l’intenzione di trattenerlo e continua a lavorare per il rinnovo. Come si concluderà alla fine questa vicenda?