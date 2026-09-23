Inacio-Juventus, i bianconeri all’assalto del giovane azzurro

La Juventus ha provato a prendere Samuele Inacio, giovane attaccante del Borussia Dortmund, convocato da Roberto Mancini nella nazionale azzurra.

Tra le novità della nazionale italiana di calcio c’è Samuele Inacio, chiamato da Roberto Mancini per le prossime sfide di Nations League. Il giocatore è finito nel mirino di diverse squadre italiane, tra cui la Juventus, come affermato da Fabrizio Romano.

“Ci hanno già provato alcune squadre italiane durante la scorsa sessione di calciomercato. La Juventus si è informata – ha detto Fabrizio Romano ai microfoni di Cronache di spogliatoio – ma il Borussia Dortmund non lo ha voluto vendere e i bianconeri hanno deciso di puntare su Ekhator, facendo un altro investimento su un giovane”.