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Addio De Bruyne, altro annuncio: le ultime in casa Napoli

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Il centrocampista belga viene da un inizio di stagione di certo non esaltante con la casacca azzurra. 

De Bruyne
De Bruyne (ANSA) Calciomercato

Il suo inizio di stagione è stato tutt’altro che esaltante e anche contro la Fiorentina è stato tra i peggiori in campo. Kevin De Bruyne inizia a preoccupare i tifosi del Napoli e Max Allegri, ma intanto arriva un annuncio importantissimo dal ritiro della Nazionale belga.

Ecco quanto ammesso dall’ex Manchester City: “Addio al Napoli? In tutta sincerità, non ho mai preso in considerazione l’idea di lasciare questo questo club in estate, non ne ho parlato con nessuno. Come sto? Penso che il mio livello sia buono e sono sicurò che sarà una stagione fantastica se continuo così“.

Un annuncio importante che rassicura i tifosi del Napoli, ma Allegri si augura di rivedere in campo un altro De Bruyne alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali.

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