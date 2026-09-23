Milan, la rosa non è completa: a gennaio tre colpi possibili

La vittoria in casa contro il Lecce ha rilanciato le ambizioni del Milan che, complice il pareggio tra Roma e Inter si è portato a due punti dalla testa della classifica.

Un risultato che, alla prima sosta stagionale, può essere considerato soddisfacente in casa rossonera, seppur con qualche lacuna dal punto di vista del gioco e dell’atteggiamento.

A gennaio il club è pronto a tornare sul mercato per accontentare le richieste di Amorim, anche se molto dipenderà da quello che sarà la posizione della squadra in classifica e in Europa League.

Le richieste di Amorim sono quelle di avere un difensore e, con ogni probabilità, un nuovo trequartista. Occhio poi alla possibilità attaccante con Gonçalo Ramos e Camarda che potrebbero non bastare.