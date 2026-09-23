Ultim’ora, Alaba bianconero: giocherà in Serie A

Il 34enne austriaco, che è attualmente svincolato, si appresta a trasferirsi nel campionato italiano.

In passato è stato accostato diverse volte alla Serie A e di recente il suo entourage lo ha offerto anche a Milan e Inter, ma senza successo. Ora, però, sembra davvero tutto fatto per il trasferimento di David Olatukunbo Alaba nel campionato di Serie A.

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è in questi minuti l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui l’Udinese avrebbe infatti raggiunto un accordo verbale con l’ex Bayern Monaco e Real Madrid, che nel 2012 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991 stilata da Don Balón.

Mancherebbero gli ultimissime dettagli e poi il 34enne originario di Vienna metterà finalmente nero su bianco: si tratta sicuramente di un grandissimo colpo a parametro zero per l’Udinese, anche se vanno monitorate con grandissima attenzione le condizioni fisiche di Alaba.