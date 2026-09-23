Inter e Juve snobbate dal ritiro della Nazionale: “Non ci ho mai pensato”

Il calciatore azzurro nell’ultimo mercato estivo era finito nel mirino delle due big di Serie A: nessun dubbio sul suo futuro

Diverse novità per Roberto Mancini nelle convocazioni azzurre dopo il ritorno sulla panchina della Nazionale. Tra queste figura Michael Kayode, che in estate è stato al centro dei rumors di mercato.

Al difensore del Brentford si erano interessate anche Inter e Juventus, con il classe 2004 passato peraltro nelle giovanili bianconere qualche anno fa. Kayode dal ritiro dell’Italia ha confermato le indiscrezioni estive: “Sentire voci e interessi fa sempre piacere, ma avevo già in mente di proseguire il percorso con il Brentford“, le parole del giocatore in conferenza stampa da Coverciano.

Kayode allontana Juventus e Inter: “Volevo restare al Brentford”

Kayode ha aggiunto sul suo futuro, allontanando per il momento un possibile ritorno in Italia: “Non ho veramente mai pensato a un ritorno in Serie A nell’ultima estate. Il rinnovo con il Brentford è sempre stata la mia idea“.

Il 22enne terzino destro ex Fiorentina nei mesi scorsi è stato blindato fino al 2032 dal club inglese e in estate era finito nel mirino dell’Inter dopo l’addio di Dumfries. Anche la Juve aveva pensato a Kayode, abbandonando poi la pista considerando le onerose richieste (intorno ai 40 milioni di euro) del Brentford.