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Inter e Juve snobbate dal ritiro della Nazionale: “Non ci ho mai pensato”

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Il calciatore azzurro nell’ultimo mercato estivo era finito nel mirino delle due big di Serie A: nessun dubbio sul suo futuro

Diverse novità per Roberto Mancini nelle convocazioni azzurre dopo il ritorno sulla panchina della Nazionale. Tra queste figura Michael Kayode, che in estate è stato al centro dei rumors di mercato.

Kayode su Inter e Juventus
Kayode dal ritiro della Nazionale (Ansa) – Calciomercato.it

Al difensore del Brentford si erano interessate anche Inter e Juventus, con il classe 2004 passato peraltro nelle giovanili bianconere qualche anno fa. Kayode dal ritiro dell’Italia ha confermato le indiscrezioni estive: “Sentire voci e interessi fa sempre piacere, ma avevo già in mente di proseguire il percorso con il Brentford“, le parole del giocatore in conferenza stampa da Coverciano.

Kayode allontana Juventus e Inter: “Volevo restare al Brentford”

Kayode ha aggiunto sul suo futuro, allontanando per il momento un possibile ritorno in Italia: “Non ho veramente mai pensato a un ritorno in Serie A nell’ultima estate. Il rinnovo con il Brentford è sempre stata la mia idea“.

Kayode in azione
Michael Kayode con la maglia del Brentford (Ansa) – Calciomercato.it

Il 22enne terzino destro ex Fiorentina nei mesi scorsi è stato blindato fino al 2032 dal club inglese e in estate era finito nel mirino dell’Inter dopo l’addio di Dumfries. Anche la Juve aveva pensato a Kayode, abbandonando poi la pista considerando le onerose richieste (intorno ai 40 milioni di euro) del Brentford.

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