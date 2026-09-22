Il Venezia continua con Stroppa: niente esonero

Il Venezia ha deciso di proseguire con Giovanni Stroppa in panchina con il tecnico che è stato confermato dalla dirigenza che ha riflettuto a lungo sul da farsi.
Dopo cinque sconfitte in cinque giornate il Venezia aveva preso in considerazione la possibilità di esonerare il proprio allenatore, sondando anche le possibilità relative a Gilardino e Tudor.
In queste ore, però, è arrivata la decisione di proseguire con Stroppa in panchina. Il tecnico ha un ottimo rapporto con la squadra e, dal punto di vista del gioco, ha espresso un buon calcio.
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