Il Venezia continua con Stroppa: niente esonero

Il Venezia ha deciso di proseguire con Giovanni Stroppa in panchina con il tecnico che è stato confermato dalla dirigenza che ha riflettuto a lungo sul da farsi.

Dopo cinque sconfitte in cinque giornate il Venezia aveva preso in considerazione la possibilità di esonerare il proprio allenatore, sondando anche le possibilità relative a Gilardino e Tudor.

In queste ore, però, è arrivata la decisione di proseguire con Stroppa in panchina. Il tecnico ha un ottimo rapporto con la squadra e, dal punto di vista del gioco, ha espresso un buon calcio.