Conte al Manchester United, ora è in pole per la panchina | CM

Trovano conferme le voci inerenti un possibile arrivo di Antonio Conte alla guida del Manchester United con l’ex tecnico del Napoli che sarebbe in pole position.
Il difficile inizio di campionato da parte dei Red Devils sta portando il club inglese a valutare un cambio in panchina con Carrick che potrebbe essere esonerato a stretto giro di posta.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il Manchester United avrebbe messo in cima alla lista dei desideri l’allenatore italiano per il quale sarebbero partiti i primi contatti per valutarne la disponibilità.
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