Juventus, c’è la minaccia del Bayern Monaco: servono 60 milioni

I bavaresi mettono i bastoni tra le ruote ai bianconeri in vista della prossima estate: lo scenario di mercato

A parte il match di Europa League con il NEC, c’è stato spazio solo dalla panchina per Nick Woltemade con la maglia della Juventus.

Il centravanti tedesco è sbarcato nell’ultimo mercato estivo in bianconero e finora è andato a segno soltanto una volta con la ‘Vecchia Signora’, proprio nella sfida europea contro gli olandesi su calcio di rigore. Woltemade si sta ambientando nel campionato italiano e spera di conquistare un ruolo di primo piano nella formazione di Spalletti.

Quello che si augura anche il Newcastle, che ha ceduto in prestito secco per circa 4 milioni di euro il giocatore alla Juve.

Calciomercato Juve, il Bayern torna sotto per Woltemade

I ‘Magpies’ sperano che Woltemade si rilanci a Torino, con l’obiettivo di cederlo a titolo definitivo al miglior offerente la prossima estate.

La ‘Vecchia Signora’ ha una prelazione nel caso in cui pareggi l’offerta di un’altra pretendente, che potrebbe essere il Bayern Monaco come riporta il portale ‘Football Insider’. I bavaresi già in passato seguivano l’ex Wolfsburg e potrebbero rifarsi sotto nel prossimo mercato estivo. Un ostacolo in più per Juventus, che valuterà più avanti il futuro di Woltemade.

Fermo restando che servirà un’offerta molto importante (probabilmente vicina ai 60 milioni di euro) per acquisire dal Newcastle il cartellino del centravanti tedesco e battere la concorrenza.