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Milan, che sorpresa: addio e trasferimento al Chelsea

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Colpo di scena in casa rossonera in vista del prossimo anno: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Francesco Camarda
Milan, novità su Camarda (Ansa Foto) – calciomercato.it

Continua a trovare poco spazio agli ordini di Amorim e, a questo punto, non è escluso un addio di Francesco Camarda al Milan già nel corso della sessione invernale di calciomercato.

A rilanciare una clamorosa indiscrezione è in queste ore ‘Team Talk’, secondo cui il Chelsea avrebbe messo nel mirino proprio l’attaccante classe 2008 e sarebbe pronto ad affondare il colpo a gennaio.

Camarda vanta diversi estimatori in Premier League tra cui Manchester City, Liverpool e Brentford, ma l’inserimento del Chelsea può aprire a nuovi scenari.

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