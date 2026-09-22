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Sulle orme di Kvara: Kvernadze ha stregato due big italiane

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L’attaccante del Frosinone è la rivelazione più bella della Serie A

Con tre gol in campionato e cinque in tutte le competizioni, Giorgi Kvernadze sta rubando l’occhio in questo avvio di stagione. Vera e propria rivelazione della Serie A, a suon di fughe sulla fascia, dribbling, reti e assist (due), il 23enne sta facendo impazzire le difese, compresa quella del Como.

Kernadze applaude i compagni
Sulle orme di Kvara: Kvernadze ha stregato due big italiane (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nato in Georgia e accostato anche in passato a Kvara, l’ala del Frosinone sta stregando diverse squadre europee, anche in Italia. Secondo quanto riportato da Asromalive.it, infatti, due big della Serie A stanno monitorando i progressi del calciatore.

Oltre alla Roma, che cerca di riempire la casella dell’ala sinistra da due anni, sulle tracce del ragazzo ci sarebbe anche il Napoli che, tuttavia, a differenza dei giallorossi prima di muovere passi concreti ha la necessità di vendere.

Allo stato attuale dell’arte, siamo ancora alle fasi del monitoraggio attento e costante, ma è ancora presto per parlare di contatti o trattative ufficiali già in essere. I ciociari, dal canto loro, non hanno intenzione di perdere il proprio gioiello a gennaio, a men che non arrivino offerte davvero irrinunciabili.

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