Italia-Belgio, Mancini è pronto: il probabile undici azzurro

Cresce l’attesa per la sfida in programma venerdì allo stadio Olimpico di Roma, ecco le ultimissime.

Roberto Mancini si appresta a iniziare ufficialmente la sua seconda avventura alla guida della Nazionale italiana di calcio. Gli azzurri esordiranno venerdì sera in Nations League nella super sfida contro il Belgio che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma.

Dai primissimi allenamenti sono emerse già indicazioni importanti su quella che sarà la prima Italia di Mancini.

Il nuovo commissario tecnico si affiderà al 4-3-3: tra i pali spazio a Donnarumma, mentre la difesa a quattro sarà composta quasi sicuramente da Kayode, Coppola, Mancini e Calafiori da destra verso sinistra. In mezzo al campo spazio a Barella, Tonali e al debuttante Romano, mentre in attacco potrebbero partire Vergara a destra, Raspadori a sinistra e Pio Esposito al centro.