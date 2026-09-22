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Inter, infortunio Stones: annuncio sui tempi di recupero

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Aggiornamenti importanti in casa nerazzurri dopo il pareggio contro la Roma nel big match della quinta giornata. 

Si era infortunato nel corso della gara interna contro l’Udinese e aveva saltato la super sfida di sabato sul campo della Roma, ma ora arrivano buone notizie sulle condizioni fisiche di John Stones.

Inter, Chivu perde anche Stones
Chivu (Ansa) – Calciomercato.it

L’ex centrale del Manchester City ha fatto chiarezza sul suo stato di salute attraverso un messaggio proprio profilo Instagram: “Mi sono preso una leggera lesione nell’ultimo incontro, ma sto già lavorando per tornare dopo la pausa internazionale“.

Il prossimo 10 ottobre l’Inter affronterà il Parma e il tecnico Chivu si augura di avere a disposizione Stones.

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