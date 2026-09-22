Inter, infortunio Stones: annuncio sui tempi di recupero

Aggiornamenti importanti in casa nerazzurri dopo il pareggio contro la Roma nel big match della quinta giornata.

Si era infortunato nel corso della gara interna contro l’Udinese e aveva saltato la super sfida di sabato sul campo della Roma, ma ora arrivano buone notizie sulle condizioni fisiche di John Stones.

L’ex centrale del Manchester City ha fatto chiarezza sul suo stato di salute attraverso un messaggio proprio profilo Instagram: “Mi sono preso una leggera lesione nell’ultimo incontro, ma sto già lavorando per tornare dopo la pausa internazionale“.

Il prossimo 10 ottobre l’Inter affronterà il Parma e il tecnico Chivu si augura di avere a disposizione Stones.