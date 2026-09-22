Inter, alla ripresa spazio a Provedel: possibile esordio già contro il Parma

L’Inter è pronta a dare spazio a Ivan Provedel in occasione della partita casalinga contro il Parma in programma alla ripresa del campionato dopo la sosta.

Cristian Chivu, infatti, potrebbe regalare un turno da titolare all’ex Lazio in occasione della sfida contro gli uomini di Cuesta, consentendogli di esordire ufficialmente con la maglia dell’Inter.

Martinez sarà assente in queste settimane alla Pinetina avendo risposto alla convocazione della Spagna e per Provedel ci sarà modo di lavorare a stretto contatto con Chivu e ricevere le indicazioni in vista della partita casalinga contro il Parma. Un’occasione che arriva dopo una buona prestazione di Martinez a Roma con l’ex Genoa decisivo per il punto nerazzurro.