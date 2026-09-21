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Napoli, piove sul bagnato per Allegri: nuovo infortunio

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Gli azzurri non vanno oltre il pareggio contro la Fiorentina e lo svantaggio dalla testa della classifica appare già importante. 

La rete di Gilmour illude il Napoli che alla fine si fa riprendere dalla Fiorentina e non va oltre l’1-1 in uno dei match più attesi della quinta giornata di Serie A. Gli azzurri salgono così a quota 7 in classifica e il divario dalle prime della classe (Inter, Roma e Lazio) è già di 6 punti.

Anguissa, migliore in campo del Napoli
Anguissa (ANSA) Calciomercato.it

C’è, inoltre, un’altra pessima notizia per Massimiliano Allegri che perde nuovamente André-Frank Zambo Anguissa. Ad annunciarlo è lo stesso tecnico azzurro nella conferenza stampa post-partita: “Negli ultimi minuti ho preferito inserire Anguissa e non Vergara: il primo credo abbia avuto di nuovo un risentimento.

Una botta devastante che rovina ulteriormente i piani di Allegri: un calciatore come Anguissa è imprescindibile per gli equilibri tattici della squadra, soprattutto in un momento delicato come questo.

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