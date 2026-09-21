Nazionale, la prima formazione di Mancini in vista di Italia-Belgio

Venerdì 25 settembre l’Italia affronterà il Belgio nella prima partita del nuovo corso di Roberto Mancini, valida per l’esordio in Nations League.

Gli azzurri sono chiamati a fare subito sul serio per cercare di conquistare tre punti nel girone molto complicato che attenderà Donnarumma e compagni. Roberto Mancini ha annunciato l’utilizzo del 4-3-3 o delle due punte in vista dei prossimi impegni. Stando ai 34 calciatori convocati, questa potrebbe essere la prima formazione azzurra.

ITALIA (4-3-1-2): Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; Zaniolo, Kean, Pio Esposito.