Palmisani firma fino al 2031, è ufficiale: i dettagli

L’estremo difensore del Frosinone ieri ha giocato una partita mostruosa contro il Como di Cesc Fabregas.

Ha parato tutto quello che c’era da parare contro il Como, regalando un successo preziosissimo al Frosinone e risultando alla fine il migliore in campo. Lorenzo Palmisani non è più una sorpresa e, non a caso, il nome del portiere della Nazionale Under 21 è finito sul taccuino di diverse big di Serie A tra cui Juventus, Inter e Napoli.

In queste ore, però, è arrivato il rinnovo del contratto da parte dell’estremo difensore classe 2004 come annunciato in un comunicato ufficiale: “Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Lorenzo Palmisani. Il portiere classe 2004 ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2031. Prosegue dunque il legame tra il Frosinone Calcio e Palmisani, cresciuto nel settore giovanile e protagonista di un’importante crescita in Prima Squadra“.