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Serie A, in bilico una panchina eccellente: spunta Gilardino

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Ore caldissime in Italia dopo potrebbe esserci un vero e proprio ribaltone in panchina, ecco cosa sta succedendo. 

Quinta sconfitta in cinque giornate di campionato e ultimo posto in classifica. La stagione del Venezia è cominciata malissimo e la posizione del tecnico Giovanni Stroppa appare sempre più in bilico: adesso c’è la pausa di tre settimane per le Nazionali, ma non sono esclusi colpi di scena.

Monza-Venezia, gara da ex per Stroppa
Giovanni Stroppa (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, la società lagunare starebbe seriamente pensando di affidare la guida tecnica della prima squadra ad Alberto Gilardino che potrebbe spuntarla alla fine su altri profili accostati di recente al Venezia come Roberto D’Aversa, Luca Gotti e Igor Tudor.

Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore e come sempre vi terremo aggiornati su questa e su altre vicende di calciomercato.

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