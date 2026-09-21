Juventus, in arrivo lo svincolato: c’è l’annuncio

L’infortunio di Grabara ha lasciato la Juventus con i soli Vicario e Pinsoglio come portieri disponibili e la Juventus sta valutando l’acquisto di un nuovo estremo difensore.

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita vinta contro l’Atalanta, Luciano Spalletti ha fatto chiarezza su quella che sarà la mossa del club bianconero, aprendo all’arrivo di uno svincolato.

“La dirigenza è al lavoro per capire se ci sia qualche portiere che ci piace. Se riusciamo ad acquistare dagli svincolati non aspetteremo gennaio”.