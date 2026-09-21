Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Mal di pancia Gyokeres: doppia pista in Italia

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Sfida tra big italiane per l’attaccante svedese dell’Arsenal

Appena 29 minuti in Premier League e 207 minuti complessivi distribuiti tra cinque presenze in tutte le competizioni: è questo il magro bottino raccolto da Viktor Gyokeres in questo complicato avvio di stagione con la maglia dell’Arsenal.

Gyokeres con la maglia della Svezia
Mal di pancia Gyokeres: doppia pista in Italia (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’ormai definitiva evoluzione di Kai Havertz nel ruolo di centravanti ha tolto irrimediabilmente spazio al bomber svedese che inizia a nutrire un certo malcontento per le scelte di Mikel Arteta, almeno secondo la stampa inglese.

Una situazione da monitorare in vista del calciomercato di gennaio e che può chiamare in causa anche due big italiane. Secondo The Daily Briefing, infatti, la Juventus e il Milan sono due delle quattro squadre vigili sul 28enne ex Sporting.

I due club italiani dovranno vedersela con il potere economico dell’Al-Ahli e l’Al-Ittihad, che non avrebbero certo problemi ad affrontare un trasferimento a titolo definitivo, a differenza delle squadre italiane che rappresenterebbero tuttavia un’opzione maggiormente affascinante.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 469 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4552

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Quale squadra rimontò il Barcellona vincendo 3-0 all'Olimpico nella Champions League 2017/18?

3 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

7 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie