Mal di pancia Gyokeres: doppia pista in Italia

Sfida tra big italiane per l’attaccante svedese dell’Arsenal
Appena 29 minuti in Premier League e 207 minuti complessivi distribuiti tra cinque presenze in tutte le competizioni: è questo il magro bottino raccolto da Viktor Gyokeres in questo complicato avvio di stagione con la maglia dell’Arsenal.
L’ormai definitiva evoluzione di Kai Havertz nel ruolo di centravanti ha tolto irrimediabilmente spazio al bomber svedese che inizia a nutrire un certo malcontento per le scelte di Mikel Arteta, almeno secondo la stampa inglese.
Una situazione da monitorare in vista del calciomercato di gennaio e che può chiamare in causa anche due big italiane. Secondo The Daily Briefing, infatti, la Juventus e il Milan sono due delle quattro squadre vigili sul 28enne ex Sporting.
I due club italiani dovranno vedersela con il potere economico dell’Al-Ahli e l’Al-Ittihad, che non avrebbero certo problemi ad affrontare un trasferimento a titolo definitivo, a differenza delle squadre italiane che rappresenterebbero tuttavia un’opzione maggiormente affascinante.
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