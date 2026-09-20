Voti Milan-Lecce 3-0, decidono Pulisic, Rabiot e Moreira

Il Milan vince 3-0 contro il Lecce nel posticipo della quinta giornata di Serie A con i rossoneri che trovano i tre punti e si portano a due dal terzetto di testa.
Torna alla vittoria il Milan e lo fa in maniera netta in casa contro il Lecce trovando un netto 3-0 contro il Lecce grazie alle reti di Pulisic, Rabiot e Diego Moreira. Milan che tiene a lungo il pallino del gioco senza rischiare troppo contro i salentini. Andiamo a vedere i voti della sfida.
MILAN (3-4-2-1): Maignan 6; Gila 6,5, De Winter 6, Pavlovic 7; Chukwueze 6,5 (87′ Camarda sv), Modric 6,5 (76′ Musah 6), Rabiot 7, Estupinan 6 (76′ Bartesaghi 6); Pulisic 7,5 (69′ Loftus-Cheek 5,5), Saelemaekers 6,5 (69′ Moreira 7); Ramos 6. Allenatore Amorim
LECCE (4-3-3): Falcone 6; Danilo Veiga 4,5, Gaspar 5, Siebert 4,5, Gallo 5,5; Coulibaly 5,5, Ilic 5 (70′ Dramé 6), Maleh 5 (70′ Ngom 6); Pierotti 5,5 (82′ Ndri sv), Stulic 4,5 (46′ Esteban 6), Monteiro 5 (70′ Fatah 6). Allenatore Di Francesco
MARCATORI: Pulisic, Rabiot, Moreira
AMMONITI: Danilo Veiga
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