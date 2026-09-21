Roma, si ferma Malen: le ultimissime sulle sue condizioni

Aggiornamenti importanti in casa giallorosso per quel che riguarda le condizioni dell’attaccante della Nazionale olandese.
Primo posto in classifica dopo cinque giornate a quota 13 punti, in compagnia di Inter e Lazio. La stagione della Roma è iniziata nel migliore dei modi e anche nell’ultima gara di campionato contro i nerazzurri la squadra di Gasperini ha dimostrato di potersela giocare con chiunque quest’anno.
Arrivano, però, adesso pessime notizie per i sostenitori della Roma: Donyell Malen ha accusato un fastidio al ginocchio subito dopo la gara di sabato contro l’Inter e salterà gli impegni di Nations League con la Nazionale olandese.
Arrivano aggiornamenti su #Malen: fastidio al ginocchio sinistro per l’olandese#ASRoma
— daniele trecca (@danieletrecca) September 21, 2026
Il 27enne originario di Wieringen – come comunicato dalla stessa Federazione olandese – sarà sostituito da Guus Til per le sfide contro Germania, Serbia e Grecia: la Roma, invece, si augura di averlo a disposizione al rientro in campo contro il Como di Fabregas nel match in programma il prossimo 11 ottobre.
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