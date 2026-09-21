Inter, mossa a sorpresa di Chivu: scelta definitiva

I nerazzurri sono reduci dal prezioso pareggio in rimonta ottenuto sul campo della Roma.
Con la doppietta di Lautaro Martinez e con una seconda frazione di gioco davvero importante, l’Inter rimonta la Roma nel big match della quinta giornata di Serie A e conferma di essere sicuramente la squadra da battere. I nerazzurri vanno sotto all’Intervallo (2-0), ma vengono fuori nella ripresa sfiorando addirittura la vittoria.
Ora arrivano tre settimane di stop per gli impegni delle Nazionali e, a sorpresa, l’allenatore Chivu ha deciso di concedere una settimana di vacanza alla squadra nerazzurra, fissando la ripresa degli allenamenti a lunedì 28 settembre in vista della prossima gara di campionato contro il Parma.
Niente riposo, invece, per i 13 calciatori dell’Inter convocati in nazionale: Barella, Bastoni, Dimarco e Pio Esposito (Italia), Lautaro (Argentina), Bonny (Costa d’Avorio), Sucic (Croazia), Diouf (Francia), Bisseck (Germania), Zielinski (Polonia), Stankovic (Serbia), Martinez (Spagna) e Akanji (Svizzera).
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