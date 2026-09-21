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Inter, novità importantissime su Spence: c’è la data dell’esordio

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Ecco come sta l’esterno della Nazionale inglese, arrivato in estate dal Tottenham: le ultime. 

Chivu senza Calhanoglu per Inter-Roma
Chivu (Ansa) – Calciomercato.it

Tre settimane di stop per recuperare energie e soprattutto alcuni elementi chiave della rosa. È questo il principale obiettivo dell’Inter, che a ottobre è attesa da un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions League ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Djed Spence, arrivato in estate dal Tottenham, si avvicina al debutto con la maglia nerazzurra: l’esterno della Nazionale inglese potrebbe essere inserito tra i convocati per la sfida contro il Parma del 10 ottobre e rappresentare una validissima alternativa sia per la fascia destra che per quella mancina dell’Inter. Spence può giocare su entrambe le corsie laterali e, dunque, permettere a Diouf e a Dimarco di riposare. Una splendida notizia per Chivu e per tutti i sostenitori nerazzurri.

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