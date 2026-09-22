Amorim cambia modulo, contro il Lecce un’avvisaglia del nuovo Milan

Ruben Amorim è pronto a modificare il Milan rispetto alle prime uscite stagionali e qualche novità si è notata già contro il Lecce.

La vittoria del Milan contro il Lecce ha ridato entusiasmo in casa rossonera con gli uomini di Amorim che mancavano l’appuntamento con il successo da tre turni tra campionato ed Europa League.

Durante la partita vinta contro il Lecce si sono visti dei nuovi accorgimenti tattici in casa Milan con Amorim che ha cambiato, all’interno della partita, il modulo, passando dal 3-4-2-1 al 4-4-2.

Un cambiamento dovuto allo spostamento di Gila come terzino destro e di Estupinan come terzino sinistro. A centrocampo Saelemaekers ha ricoperto il ruolo di esterno sinistro, a destra Chukwueze con Pulisic e Gonçalo Ramos come attaccanti.