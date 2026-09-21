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Inter, preoccupazione Lautaro: a rischio contro il Parma

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Lautaro Martinez potrebbe non essere tra i titolari dell’Inter in occasione della partita casalinga che attende i nerazzurri alla ripresa del campionato dopo la maxi sosta.

Lautaro Martinez esulta con l'Argentina
Lautaro Martinez a rischio contro il Parma (Ansa Foto) – calciomercato,it

In casa Inter si stanno già facendo le valutazioni del caso in vista della partita tra i nerazzurri e il Parma dopo le due settimane di stop al campionato con Lautaro Martinez che rischia di non essere nella formazione iniziale per via dei suoi impegni con la nazionale argentina.

Il centravanti tornerà solamente due giorni prima dell’inizio della partita di San Siro con un viaggio intercontinentale da smaltire. È possibile che Chivu lo tenga inizialmente in panchina puntando su Thuram e Pio Esposito, lasciando Martinez pronto per la Champions League.

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