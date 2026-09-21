Milan, ora c’è un problema Camarda: occhio al mercato di gennaio

Il Milan ha rialzato la testa vincendo per 3-0 contro il Lecce nella quinta giornata di Serie A con i rossoneri che hanno conquistato tre punti e si sono portati a due lunghezze dal terzetto di testa.

Non ci sono solamente sorrisi in casa rossonera con il Milan che ha vissuto le prime sei partite ufficiali della stagione puntando su un solo centravanti: Gonçalo Ramos. Per Camarda, infatti, finora ci sono stati solo piccoli scampoli di partita.

In casa rossonera non si può pensare a schierare un solo attaccante per tutta la stagione e Amorim sarà chiamato ad utilizzare Camarda con continuità per non rischiare di sovraccaricare Ramos e perdere di fatto il giovane. Non è da escludere, però, che a gennaio il club possa ricorrere al mercato per prendere una nuova punta.