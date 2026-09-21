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Milan, ora c’è un problema Camarda: occhio al mercato di gennaio

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Il Milan ha rialzato la testa vincendo per 3-0 contro il Lecce nella quinta giornata di Serie A con i rossoneri che hanno conquistato tre punti e si sono portati a due lunghezze dal terzetto di testa.

Francesco Camarda
Milan, novità su Camarda (Ansa Foto) – calciomercato.it

Non ci sono solamente sorrisi in casa rossonera con il Milan che ha vissuto le prime sei partite ufficiali della stagione puntando su un solo centravanti: Gonçalo Ramos. Per Camarda, infatti, finora ci sono stati solo piccoli scampoli di partita.

In casa rossonera non si può pensare a schierare un solo attaccante per tutta la stagione e Amorim sarà chiamato ad utilizzare Camarda con continuità per non rischiare di sovraccaricare Ramos e perdere di fatto il giovane. Non è da escludere, però, che a gennaio il club possa ricorrere al mercato per prendere una nuova punta.

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