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Bologna, Palladino ha due settimane per decidere: Pessina o Skorupski in porta

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Il Bologna ha chiuso la prima partita con Palladino in panchina pareggiando per 1-1 contro il Torino. Un pari che ha lasciato l’amaro in bocca per come è arrivato con Skorupski che, con un errore, ha regalato il pari ai granata.

Raffaele Palladino
Palladino deve decidere per la porta del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un errore che, sommato a quello di Bergamo e al comportamento non professionale tenuto in occasione della trasferta di Napoli (Tedesco lo ha punito per un ritardo alla riunione tecnica) rischiano di far cambiare le gerarchie in porta.

Raffaele Palladino sarà chiamato a decidere se confermare il polacco (in scadenza di contratto nel 2027) o dare spazio al giovane Pessina che non sarà però a disposizione in queste giornate essendo stato chiamato da Mancini con la nazionale italiana.

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