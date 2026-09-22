Juventus, operato anche Kolo Muani: quando rientra in campo

L’attaccante francese finisce sotto i ferri dopo la vittoria contro l’Atalanta: le sue condizioni e i tempi di recupero

Sospiro di sollievo per la Juventus e Spalletti. Non è infatti un infortunio serio quello rimediato da Randal Kolo Muani domenica pomeriggio nel match di campionato vinto dai bianconeri contro l’Atalanta.

Il francese – autore di un’ottima prova e di un salvataggio decisivo sulla linea di porta – aveva accusato un problema alla mano nel primo tempo, restando comunque in campo prima di essere sostituito nel finale di partita dal Woltemade.

Sospiro di sollievo per la Juve: Kolo Muani disponibile dopo la sosta

Come comunicato dalla Juve e dopo gli esami strumentali svolti lunedì mattina, Kolo Muani ha rimediato una “frattura della falange prossimale del quinto dito della mano destra e si reso necessario un intervento chirurgico di osteosintesi”.

L’operazione eseguita direttamente al J-Medical è perfettamente riuscita: l’attaccante francese sarà quindi regolarmente in campo nei prossimi giorni alla ripresa degli allenamenti alla Continassa. Luciano Spalletti tira un sospiro di sollievo, con Kolo Muani che sarà disponibile al ritorno dopo la sosta delle nazionali per la sfida di campionato contro il Cagliari.

Ai box per infortunio restano invece i lungodegenti Thuram, Yildiz, Locatelli, Grabara, Ekhator, Boga e Cabal, mentre Cambiaso tornerà arruolabile sempre per la trasferta in Sardegna.