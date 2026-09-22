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Juve, sprint Neto: la firma può arrivare entro poche ore

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Bianconeri pronti a prendere un nuovo portiere dopo il tremendo infortunio occorso a Grabara. 

Dopo il convincente successo casalingo contro l’Atalanta, la Juventus deve scegliere se intervenire o meno sul calciomercato dopo il terribile infortunio rimediato da Kamil Grabara. L’estremo difensore polacco si è operato per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e tornerà in campo tra 6-7 mesi. Cosa decideranno di fare i bianconeri?

Juventus, le mosse di Carnevali
Giovanni Carnevali – Foto Calciomercato.it

Secondo quanto evidenzato da ‘Tuttosport’, Pinsoglio non offrirebbe ampie garanzie come vice Vicario e, dunque, la Juve starebbe seriamente pensando di riportare a Torino lo svincolato Norberto Murara Neto, meglio noto come Neto, classe ’89 brasiliano che ha già indossato la casacca della Vecchia Signora dal 2015 al 2017. La decisione definitiva arriverà entro le prossime 24 ore.

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