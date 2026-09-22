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Conte-Manchester United, voci sempre più insistenti: le ultime

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L’allenatore leccese è il prescelto per l’eventuale sostituzione di Carrick sulla panchina dei Red Devils.

Carrick
Carrick (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Manchester United non sa più vincere. I Red Devils pareggiano (1-1) sul campo del Fulham in una delle gare più attese del quinto turno di Premier League e scivolano al dodicesimo posto in classifica, a quota 5 punti. I tifosi sono delusi dal rendimento della squadra e il nome del tecnico Michael Carrick torna adesso fortemente in discussione.

In Inghilterra non hanno dubbi: la dirigenza del Manchester United starebbe pensando di cambiare guida tecnica e avrebbe intenzione di sostituire Carrick con Antonio Conte, da sempre molto apprezzato da queste parti.

Già in passato il nome del tecnico leccese è stato accostato alla panchina del Manchester United, ma questa potrebbe essere davvero la volta buona per un suo ritorno in Inghilterra. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi della vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.

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