Snobbato da mezza Serie A e convocato da Ancelotti: ora lo vuole il Bayern

Una grande novità del Brasile è finito nel mirino di calciomercato dell’Europa

Ormai ci siamo abituati, sempre più spesso le squadre italiane non hanno il coraggio di investire sui calciatori brasiliani, sia perché a differenza di decenni fa i cartellini sono diventati più cari, sia perché il regolamento sui giocatori extracomunitari spinge le dirigenze ad andare a colpo sicuro per occupare i pochi slot a disposizione.

Nelle scorse settimane, vi abbiamo raccontato dei rimpianti Breno Bidon e Samuel Lino per le big italiche, ma i due calciatori mancini non sono gli unici ad aver sfiorato la Serie A più o meno di recente. Tra le tante novità del Brasile, ce n’è una che è già finito nei radar delle squadre europee.

Secondo calciomercato.it, infatti, nei mesi scorsi Gabriel Bontempo è stato offerto praticamente a tutte le big italiane, e non solo, a circa 12-13 milioni di euro. Nessuna ha tuttavia preso in considerazione il centrocampista, a differenza di Carlo Ancelotti, che gli ha regalato la prima convocazione con la Seleçao.

Mezzala di 21 anni, in 81 presenze con il Santos ha collezionato 9 gol (4 solo nell’ultima stagione) e 6 assist. Nonostante il cognome dalla sonorità italiana, Bontempo non ha il passaporto comunitario e questo potrebbe favorire altri club, come Bayer Leverkusen e Bayern Monaco che stanno seguendo con grande attenzione il ragazzo.