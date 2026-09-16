Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Rifiutati dalla Serie A, convocati dal Brasile: il messaggio di Ancelotti all’Italia

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il Ct della Seleçao ha stupito tutti con la lista dei convocati per le prossime partite
Archiviata la delusione del Mondiale nordamericano, Carlo Ancelotti è pronto a dare il via al nuovo corso del Brasile, facendosi promotore di molte novità sia nel modus operandi sul territorio, sia nella scelta dei calciatori da convocare.
Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile
Rifiutati dalla Serie A, convocati dal Brasile: il messaggio di Ancelotti all’Italia (Ansa Foto) – calciomercato.it
Attesa dal doppio impegno contro l’Australia (25 e 29 settembre) e l’India (3 ottobre), la Seleçao deve riconquistare anche la fiducia della critica e dei tifosi e anche per questo il tecnico italiano ha deciso di affidarsi a diversi giovani del campionato brasiliano da affiancare ai calciatori più esperti provenienti dall’Europa, ma non solo.
Dall’Italia, Ancelotti ha deciso di chiamare solamente Douglas Luiz della Juventus e Wesley della Roma, ma i calciatori provenienti dalla Serie A avrebbero potuto essere almeno il doppio se i dirigenti nostrani avessero accolto favorevolmente i giocatori proposti da agenti e intermediari in Italia negli ultimi anni.

Tra le novità più interessanti nelle scelte dell’ex allenatore del Real Madrid è impossibile non annoverare Breno Bidon. Punto fermo del Corinthians e in grado di giocare praticamente in ogni posizione del centrocampo, il 21enne di San Paolo ha collezionato quattro gol e un assist in stagione. Oltre ad apprezzarne le grandi doti tecniche e tattiche, Carletto ha convocato il giocatore anche per anticipare eventuali inserimenti della FIGC, visto che il ragazzo è in possesso della cittadinanza italiana, ma non ancora il passaporto.

Breno Bidon, Samuel Lino e la Serie A mancata

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, a cavallo tra la primavera e l’inizio dell’estate, Bidon è stato proposto a diverse big italiane a 18-20 milioni di euro, ma nessuna squadra ha deciso di fare offerte concrete per il centrocampista.
Breno Bidon esulta dopo un gol
Breno Bidon, Samuel Lino e la Serie A mancata (Ansa Foto) – calciomercato.it
Andando più indietro nel tempo (anche a livello di carta d’identità), nell’estate del 2025 Frederic Massara aveva trovato un accordo da circa 20 milioni con l’Atletico Madrid per Samuel Lino, ma il profilo non scaldava troppo Gian Piero Gasperini. Dopo il mancato passaggio alla Roma, l’esterno mancino si è trasferito al Flamengo per qualche milione in più. Autore di ben 12 gol e 11 assist in stagione, il 26enne ha riconquistato la Brasile dopo un anno dalla sua prima apparizione in verdeoro.
⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 391 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4183

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

2 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

3 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

4 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

7 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU