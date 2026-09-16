Rifiutati dalla Serie A, convocati dal Brasile: il messaggio di Ancelotti all’Italia

Il Ct della Seleçao ha stupito tutti con la lista dei convocati per le prossime partite

Archiviata la delusione del Mondiale nordamericano, Carlo Ancelotti è pronto a dare il via al nuovo corso del Brasile, facendosi promotore di molte novità sia nel modus operandi sul territorio, sia nella scelta dei calciatori da convocare.

Attesa dal doppio impegno contro l’Australia (25 e 29 settembre) e l’India (3 ottobre), la Seleçao deve riconquistare anche la fiducia della critica e dei tifosi e anche per questo il tecnico italiano ha deciso di affidarsi a diversi giovani del campionato brasiliano da affiancare ai calciatori più esperti provenienti dall’Europa, ma non solo.

Dall’Italia, Ancelotti ha deciso di chiamare solamente Douglas Luiz della Juventus e Wesley della Roma, ma i calciatori provenienti dalla Serie A avrebbero potuto essere almeno il doppio se i dirigenti nostrani avessero accolto favorevolmente i giocatori proposti da agenti e intermediari in Italia negli ultimi anni.

Tra le novità più interessanti nelle scelte dell’ex allenatore del Real Madrid è impossibile non annoverare Breno Bidon. Punto fermo del Corinthians e in grado di giocare praticamente in ogni posizione del centrocampo, il 21enne di San Paolo ha collezionato quattro gol e un assist in stagione. Oltre ad apprezzarne le grandi doti tecniche e tattiche, Carletto ha convocato il giocatore anche per anticipare eventuali inserimenti della FIGC, visto che il ragazzo è in possesso della cittadinanza italiana, ma non ancora il passaporto.

Breno Bidon, Samuel Lino e la Serie A mancata

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, a cavallo tra la primavera e l’inizio dell’estate, Bidon è stato proposto a diverse big italiane a 18-20 milioni di euro, ma nessuna squadra ha deciso di fare offerte concrete per il centrocampista.

Andando più indietro nel tempo (anche a livello di carta d’identità), nell’estate del 2025 Frederic Massara aveva trovato un accordo da circa 20 milioni con l’Atletico Madrid per Samuel Lino, ma il profilo non scaldava troppo Gian Piero Gasperini. Dopo il mancato passaggio alla Roma, l’esterno mancino si è trasferito al Flamengo per qualche milione in più. Autore di ben 12 gol e 11 assist in stagione, il 26enne ha riconquistato la Brasile dopo un anno dalla sua prima apparizione in verdeoro.