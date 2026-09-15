Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Esonerato Tedesco, il Bologna cambia: arriva Palladino

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Domenico Tedesco è stato esonerato dal Bologna che cambia e prende Raffaele Palladino al suo posto.

Raffaele Palladino
Palladino va al Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Fatale la sconfitta in casa del Napoli con il Bologna che ha deciso di affidarsi a Raffaele Palladino, pronto a firmare il contratto con il club rossoblu già nella giornata di mercoledì.

Finisce quindi dopo quattro giornate l’avventura di Tedesco alla guida del Bologna con Palladino che torna immediatamente sposando il progetto rossoblu.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 383 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4170

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

2 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

3 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

4 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU