Domenico Tedesco è stato esonerato dal Bologna che cambia e prende Raffaele Palladino al suo posto.
Fatale la sconfitta in casa del Napoli con il Bologna che ha deciso di affidarsi a Raffaele Palladino, pronto a firmare il contratto con il club rossoblu già nella giornata di mercoledì.
Finisce quindi dopo quattro giornate l’avventura di Tedesco alla guida del Bologna con Palladino che torna immediatamente sposando il progetto rossoblu.
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