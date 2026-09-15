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Juventus, Spalletti ritrova due pedine in Europa. Chance per Woltemade?

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La squadra bianconera prepara l’esordio stagionale in Europa League contro gli olandesi del NEC: arrivano buone notizie per il tecnico

Giorni complicati per la Juventus dopo il tonfo sul campo del Sassuolo nell’ultima giornata del campionato di Serie A.

Spalletti ritrova McKennie e Cambiaso
Spalletti recupera McKennie e Cambiaso (Ansa) – Calciomercato.it

L’ambiente bianconero si attende subito una scossa per invertire il trend, ad iniziare dall’esordio stagionale in Europa League di giovedì sera contro il NEC. In vista della sfida contro gli olandesi Spalletti ritroverà due pedine importanti come Cambiaso e McKennie, assenti per infortunio dal match contro il Parma. 

Juventus, Spalletti ritrova McKennie e Cambiaso per l’Europa League

Il laterale italiano e il jolly statunitense si sono infatti allenati in gruppo nell’allenamento odierno alla Continassa e hanno svolto l’intesa seduta insieme ai compagni di squadra. Domattina è prevista la rifinitura pre NEC, dove Spalletti avrà altre indicazioni sulle condizioni di McKennie e Cambiaso.

Juventus, Cambiaso sul futuro
Cambiaso e McKennie tornano disponibili (Ansa) – Calciomercato.it

Salvo sorprese, entrambi saranno comunque nella lista dei convocati per la sfida dell’Allianz Stadium e partiranno dalla panchina. L’allenatore bianconero si affiderà al turnover in vista anche della gara del prossimo weekend con l’Atalanta in campionato e tra gli altri Woltemade potrebbe trovare spazio dal 1’ al centro dell’attacco bianconero. 

Da capire se il tedesco giocherebbe al posto di Kolo Muani o in coppia con il francese, quest’ultimo criticato e ancora all’asciutto di gol.

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