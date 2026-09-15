Dal Milan all’Al Nassr, colpo di scena improvviso: i dettagli

Ecco cosa sta succedendo a Milanello in queste ore, nessuno lo avrebbe immaginato.

Dopo il pareggio ottenuto in rimonta sul campo della Lazio, il Milan si prepara al debutto in Europa League nel match da brividi contro il Benfica che si disputerà mercoledì sera alle ore 21,00.

Intanto c’è da registrare una clamorosa indiscrezione di mercato in casa rossonera. Secondo quanto riportato da ‘Sportitalia’, il numero uno del Milan, Gerry Cardinale, avrebbe deciso di allargare l’influenza del suo fondo di investimenti RedBird Capitals nel mondo del calcio e starebbe seriamente pensando di entrare a far parte della proprietà dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. La trattativa sarebbe già ben avviata e non sono esclusi colpi di scena già nei prossimi giorni.