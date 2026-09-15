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Napoli, allarme Lobotka: cambia il futuro del centrocampista

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Lo slovacco ha deciso l’ultimo impegno di campionato contro il Bologna, ma occhio al suo futuro.

Domenica ha deciso il complicato match contro il Bologna grazie alla rete messa segno al minuto 66, ma la permanenza a Napoli di Stanislav Lobotka non appare per nulla scontata.

Lobotka in azione
Lobotka (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il centrocampista slovacco, che ha un contratto con gli azzurri fino al 30 giugno 2027, difficilmente rinnoverà anche se il club caro al presidente Aurelio De Laurentiis eserciterà quasi sicuramente l’opzione unilaterale di rinnovo per evitare di perderlo a zero.

Una situazione che, in ogni caso, va monitorata con grande attenzione e che potrebbe riservare anche grandissime sorprese nelle prossime settimane.

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