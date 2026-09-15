De Rossi-Genoa, arriva la decisione definitiva: le ultime

I rossoblu sono attesi dalla gara di oggi di Coppa Italia contro il Sudtirol, ecco cosa sta succedendo.

Tre sconfitte e un solo pareggio contro il Frosinone nelle prime quattro giornate di campionato e penultimo posto in classifica a quota 1. La stagione del Genoa è partita malissimo e ora il club allenato da De Rossi deve immediatamente voltare pagina, a cominciare dalla gara di oggi di Coppa Italia contro il Sudtirol.

La società rossoblu – stando a quanto evidenziato dell’edizione odierna di ‘Tuttosport’ – avrebbe rinnovato la propria fiducia nei confronti dell’ex allenatore della Roma ma saranno decisivi i prossimi impegni.

C’è la delicatissima trasferta sul campo del Parma nel weekend e dall’esito del match dipenderà quasi sicuramente anche il futuro di Daniele De Rossi. In caso di risultato negativo, le strade del Grifone e del 43enne romano potrebbero separarsi definitivamente.