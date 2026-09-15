Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

De Rossi-Genoa, arriva la decisione definitiva: le ultime

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

I rossoblu sono attesi dalla gara di oggi di Coppa Italia contro il Sudtirol, ecco cosa sta succedendo. 

Tre sconfitte e un solo pareggio contro il Frosinone nelle prime quattro giornate di campionato e penultimo posto in classifica a quota 1. La stagione del Genoa è partita malissimo e ora il club allenato da De Rossi deve immediatamente voltare pagina, a cominciare dalla gara di oggi di Coppa Italia contro il Sudtirol.

Daniele De Rossi (Ansafoto) – calciomercato.it

La società rossoblu – stando a quanto evidenziato dell’edizione odierna di ‘Tuttosport’ – avrebbe rinnovato la propria fiducia nei confronti dell’ex allenatore della Roma ma saranno decisivi i prossimi impegni.

C’è la delicatissima trasferta sul campo del Parma nel weekend e dall’esito del match dipenderà quasi sicuramente anche il futuro di Daniele De Rossi. In caso di risultato negativo, le strade del Grifone e del 43enne romano potrebbero separarsi definitivamente.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 380 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4163

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

5 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU