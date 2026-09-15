Chivu perde i pezzi: Calhanoglu dopo la sosta, tripla assenza con la Roma

L’Inter senza il regista turco nello scontro diretto di sabato all’Olimpico. Ma non solo ‘Calha’: ci saranno altre assenze per il tecnico nerazzurro

Niente da fare per Hakan Calhanoglu, fermatosi nella rifinitura pre Udinese come rivelato ieri sera da Chivu in conferenza stampa al termine del pirotecnico 5-3 di San Siro.

Il regista turco, oltre al match contro i friulani, salterà anche e sopratutto lo scontro diretto di sabato pomeriggio all’Olimpico con la Roma, capolista del campionato insieme ai campioni d’Italia a punteggio pieno. Calhanoglu si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, che hanno evidenziato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra.

Inter senza Calhanoglu contro la Roma: anche Stones e Spence verso il forfait

Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma per lui si prospetta uno stop di circa 2 settimane e quindi un ritorno in campo direttamente a ottobre dopo la sosta per le nazionali.

Oltre a Calhanoglu, l’Inter per il big match contro la Roma dovrà probabilmente rinunciare anche a Stones. Il difensore inglese nella ripresa della gara con l’Udinese ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra e difficilmente sarà a disposizione di Chivu per la trasferta dell’Olimpico.

Da valutare inoltre anche le condizioni del connazionale Spence, non ancora al meglio dopo il Mondiale con l’Inghilterra e che sta svolgendo un lavoro mirato ad Appiano Gentile nelle ultime settimane.