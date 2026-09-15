Roma-Inter, che tegola: salta la super sfida dell’Olimpico

Cresce l’attesa per il big match della quinta giornata di campionato che si disputerà sabato alle ore 18,00.

Sono già prime a quota 12 punti in classifica. Roma e Inter hanno confermato in queste prime giornate di essere le principali candidate alla conquista dello scudetto e sabato si ritroveranno di fronte all’Olimpico nel big match del quinto turno di campionato.

La gara tra giallorossi e nerazzurri, però, perde subito un sicuro protagonista ovvero John Stones. Il difensore inglese classe ’94 si è infortunato nel corso della gara con l’Udinese lasciando il posto a Pavard. L’ex Manchester City si sottoporrà nelle prossime ore agli accertamenti del caso, ma salterà sicuramente la sfida scudetto di sabato contro la Roma di Gian Piero Gasperini.