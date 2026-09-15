Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Bologna, Tedesco a rischio esonero: contro il Torino sarà decisiva

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il Bologna affronterà il Torino nella prossima partita di campionato con i rossoblu che sono chiamati a cercare la prima vittoria in campionato per risalire una classifica che si fa preoccupante.

Domenico Tedesco
Domenico Tedesco (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tre ko e un pareggio nelle prime quattro giornate di campionato con il Bologna che, persi diversi punti fermi della formazione, sta facendo fatica a trovare una quadra e la compattezza che aveva con Vincenzo Italiano in panchina.

In caso di mancata vittoria contro i granata potrebbe finire in dubbio la posizione di Domenico Tedesco, chiamato a dare una sferzata alla sua squadra e mettere al sicuro la propria panchina.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 378 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4155

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

2 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

3 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

4 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

7 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU