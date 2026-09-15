Bologna, Tedesco a rischio esonero: contro il Torino sarà decisiva

Il Bologna affronterà il Torino nella prossima partita di campionato con i rossoblu che sono chiamati a cercare la prima vittoria in campionato per risalire una classifica che si fa preoccupante.

Tre ko e un pareggio nelle prime quattro giornate di campionato con il Bologna che, persi diversi punti fermi della formazione, sta facendo fatica a trovare una quadra e la compattezza che aveva con Vincenzo Italiano in panchina.

In caso di mancata vittoria contro i granata potrebbe finire in dubbio la posizione di Domenico Tedesco, chiamato a dare una sferzata alla sua squadra e mettere al sicuro la propria panchina.