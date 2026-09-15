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Amorim rivoluziona la formazione: cambio totale in campo

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Ruben Amorim è pronto a cambiare in maniera radicale il proprio Milan in vista della sfida contro il Benfica, valida per la prima giornata di Europa League.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il 2-2 contro la Lazio ha lasciato strascichi in casa rossonera con il tecnico pronto a cambiare molto rispetto a quanto visto nella partita contro gli uomini di Gennaro Gattuso.

In difesa possibile esordio dal primo minuto per Matteo Gabbia al posto di Koni De Winter, mentre a centrocampo dovrebbe fermarsi Modric, destinato alla panchina contro i lusitani. Musah e Jashari dovrebbero essere i centrocampisti centrali con Chukwueze e Diego Moreira sulle fasce. Pulisic e Saelemaekers dovrebbero essere i titolari dietro le punte con Gonçalo Ramos confermato centravanti.

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