Conte pronto a tornare in panchina: beffata la Juve

Svolta importantissima nel futuro dell’allenatore salentino, ecco dove potrebbe finire.
Nelle ultime ore si è parlato con una certa insistenza di un possibile ritorno di Antonio Conte alla Juve in caso di separazione con Spalletti, ma ora arrivano aggiornamenti importanti per quel che concerne il futuro dell’allenatore salentino.
Secondo quanto riferito oggi dal ‘Corriere della Sera’, il Manchester United sarebbe infatti sulle tracce di Conte visto che la stagione di Carrick non è cominciata nel migliore dei modi con 4 punti conquistati in altrettante giornate di campionato.
Antonio Conte, che ha già allenato Chelsea e Tottenham in passato, potrebbe dunque fare ritorno in Premier League. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi e come sempre vi terremo aggiornati.
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