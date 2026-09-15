Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Conte pronto a tornare in panchina: beffata la Juve

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Svolta importantissima nel futuro dell’allenatore salentino, ecco dove potrebbe finire. 

Nelle ultime ore si è parlato con una certa insistenza di un possibile ritorno di Antonio Conte alla Juve in caso di separazione con Spalletti, ma ora arrivano aggiornamenti importanti per quel che concerne il futuro dell’allenatore salentino.

Conte in conferenza stampa
Conte (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito oggi dal ‘Corriere della Sera’, il Manchester United sarebbe infatti sulle tracce di Conte visto che la stagione di Carrick non è cominciata nel migliore dei modi con 4 punti conquistati in altrettante giornate di campionato.

Antonio Conte, che ha già allenato Chelsea e Tottenham in passato, potrebbe dunque fare ritorno in Premier League. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi e come sempre vi terremo aggiornati.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 380 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4162

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

3 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

4 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

5 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

6 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU