Juventus, Bremer fuori: la decisione di Spalletti

I bianconeri si preparano all’esordio in Europa League, ecco le ultimissime di formazione.

Manca sempre meno all’esordio in Europa League della Juventus, che giovedì 17 settembre ospiterà il NEC nella prima giornata della seconda massima competizione continentale per club.

I bianconeri vogliono subito rialzare la testa dopo la sconfitta in campionato contro il Sassuolo e Luciano Spalletti medita qualche cambio di formazione: secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, l’allenatore della Juventus starebbe pensando di concedere un turno di riposo a Bremer e di lanciare Gatti dal primo minuto, con Kaluku e Lucumì a completare il trio difensivo.

Buone notizie intanto dall’infermeria: Cambiso e McKennie sono ormai sulla via del recupero e potrebbero essere convocati proprio per la sfida contro la compagine olandese.