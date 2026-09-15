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Atalanta su Zhegrova, possibile affare per gennaio

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L’Atalanta guarda con attenzione a Zhegrova, attaccante esterno della Juventus che sta trovando spazio alla corte di Spalletti anche grazie ai molti infortuni che stanno colpendo la rosa a disposizione dell’ex CT della nazionale.

Zhegrova
Edon Zhegrova non è in lista per l’Europa (Ansa Foto) – calciomercato.it

I bergamaschi, ancora a caccia di un esterno offensivo per la seconda parte di campionato, sarebbero sulle tracce del giocatore della Juventus che, fino ad alcune settimane fa, era fuori dai piani della Juventus.

Zhegrova, infatti, non è stato inserito nella lista per l’Europa League con il club che aveva pensato alla sua cessione in Arabia Saudita, con l’Al-Ittihad che lo aveva messo nel mirino.

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