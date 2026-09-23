Juve sempre più italiana, i 3 obiettivi di Carnevali per la prossima stagione

Bianconeri al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti in vista del prossimo anno.

Una Juventus sempre più italiana. È questo il principale obiettivo dell’amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali, che ha già in mentre i tre rinforzi da regalare a Luciano Spalletti l’anno prossimo.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sul taccuino della dirigenza di corso Galileo Ferraris sarebbero finiti i nomi di Lorenzo Palmisani (classe 2004), Alessandro Romano (2006) e Antonio Raimondo (2004).

Il primo è il portiere della Nazionale italiana Under 21 e ha appena rinnovato con il Frosinone fino al 2031, il secondo è un centrocampista di grande qualità attualmente in prestito dalla Roma al Cagliari, mentre il terzo è il centravanti del Frosinone (in prestito dal Bologna) e ha già messo a segno 4 reti nelle prime 5 gare di campionati. Tre gioielli assoluti, su cui la Juve vuole investire immediatamente