Sprint Pulisic, ingaggio da 5 milioni più bonus: la firma è vicina

Cambia di colpo il futuro del 28enne statunitense del Milan, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Domenica è tornato titolare contro il Lecce sbloccando la gara con una fantastica rete e dimostrando di essere uno dei giocatori più importanti della rosa del Milan. Christian Pulisic di certo non ha bisogno di presentazione e adesso la dirigenza rossonera è al lavoro per blindarlo.

Il 28enne statunitense è legato ai rossoneri fino al 30 giugno 2027 e nel contratto è presente una clausola unilaterale che permette al Milan di estenderlo in qualsiasi momento di un’altra stagione, ma c’è una novità importante: stando a quanto evidenziato dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, la dirigenza rossonera avrebbe intenzione di offrire a Pulisic un rinnovo fino al 2031 con un importante adeguamento economico fino ad arrivare a circa 5 milioni di euro a stagione più bonus importanti legati a obiettivi di squadra e individuali. Pulisic-Milan, il matrimonio sembra destinato a continuare.