Palmisani-Juventus, l’annuncio manda in visibilio i tifosi

La società di corso Galileo Ferraris continua a seguire con grande attenzione il portiere del Frosinone.

Pochi giorni fa ha rinnovato il suo contratto con il Frosinone fino al 30 giugno 2031, ma Lorenzo Palmisani resta il principale obiettivo di mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Il portiere di Alatri classe 2004 è stato individuato da Carnevali come il profilo ideale per difendere i pali della Vecchia Signora almeno per i prossimi 10 anni, ma sarà difficile anticipare la concorrenza.

E adesso arriva un importantissimo annuncio che manda in visibilio i tifosi della Juve. A farlo è Piero, padre di Lorenzo Palmisani, in un’intervista a ‘Tuttosport’: “Il suo idolo è sempre stato Buffon, non so quanti video di Gigi abbia guardato nella sua vita. Interesse della Juve? Non sappiamo cosa dire, siamo proprio tutti juventini. È chiaro che la Juve sia un sogno, ma a noi basta soltanto che nostro figlio sia sempre felice“.