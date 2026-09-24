David fa felice Simeone e la… Juventus: tesoretto da 25 milioni

Ottima partenza del canadese con la casacca dell’Atletico Madrid dopo il flop a Torino: il club bianconero guarda con molta attenzione al rendimento dell’attaccante

Nuova vita in Spagna per Jonathan David, dopo la deludente avventura la scorsa stagione con la maglia della Juventus.

Il canadese ha lasciato (al momento temporaneamente) la ‘Vecchia Signora’ per sposare la causa dell’Atletico Madrid, diventando subito un uomo copertina nello scacchiere di Simeone. David si è reso protagonista infatti di un ottimo avvio con la casacca dei madrileni, andando a segno anche l’ultima domenica nel derby (che non ha riservato come al solito polemiche) contro il Real Madrid di Mourinho.

David protagonista con l’Atletico: la Juve spera nel ‘riscatto’

Gol decisivo al ‘Metropolitano’ per il nazionale canadese, che in quattro partite complessive tra Liga e Champions ha già messo a referto un bottino di 3 reti (oltre a un assist).

Praticamente a una media al momento di una rete ogni 45 minuti, di gran lunga superiore rispetto ai numeri incamerati la scorsa stagione a Torino dove l’ex Lille segnava un gol ogni 300 minuti. L’Atletico e il ‘Cholo’ Simeone si godono quindi un ritrovato Jonathan David, mentre la Juve guarda con attenzione al rendimento del giocatore in vista di un ipotetico riscatto la prossima estate.

Il 26enne attaccante si è trasferito a Madrid in prestito secco, con i ‘Colchoneros’ che hanno però un’opzione fissata a 25 milioni di euro per acquisirne il cartellino a titolo definitivo. Un tesoretto importante che alla Continassa sperano di incassare, visto che David è fuori dai piani della dirigenza e del tecnico Spalletti.