Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

David fa felice Simeone e la… Juventus: tesoretto da 25 milioni

Foto dell'autore

Ottima partenza del canadese con la casacca dell’Atletico Madrid dopo il flop a Torino: il club bianconero guarda con molta attenzione al rendimento dell’attaccante

Nuova vita in Spagna per Jonathan David, dopo la deludente avventura la scorsa stagione con la maglia della Juventus.

Juventus, David protagonista con l'Atletico Madrid
Jonathan David protagonista con la maglia dell’Atletico (Ansa) – Calciomercato.it

Il canadese ha lasciato (al momento temporaneamente) la ‘Vecchia Signora’ per sposare la causa dell’Atletico Madrid, diventando subito un uomo copertina nello scacchiere di Simeone. David si è reso protagonista infatti di un ottimo avvio con la casacca dei madrileni, andando a segno anche l’ultima domenica nel derby (che non ha riservato come al solito polemiche) contro il Real Madrid di Mourinho.

David protagonista con l’Atletico: la Juve spera nel ‘riscatto’

Gol decisivo al ‘Metropolitano’ per il nazionale canadese, che in quattro partite complessive tra Liga e Champions ha già messo a referto un bottino di 3 reti (oltre a un assist).

David via dalla Juve: scambio con Mateta
Jonathan David, classe 2000 (Ansa) – Calciomercato.it

Praticamente a una media al momento di una rete ogni 45 minuti, di gran lunga superiore rispetto ai numeri incamerati la scorsa stagione a Torino dove l’ex Lille segnava un gol ogni 300 minuti. L’Atletico e il ‘Cholo’ Simeone si godono quindi un ritrovato Jonathan David, mentre la Juve guarda con attenzione al rendimento del giocatore in vista di un ipotetico riscatto la prossima estate. 

Il 26enne attaccante si è trasferito a Madrid in prestito secco, con i ‘Colchoneros’ che hanno però un’opzione fissata a 25 milioni di euro per acquisirne il cartellino a titolo definitivo. Un tesoretto importante che alla Continassa sperano di incassare, visto che David è fuori dai piani della dirigenza e del tecnico Spalletti. 

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 528 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4682

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

3 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale squadra rimontò il Barcellona vincendo 3-0 all'Olimpico nella Champions League 2017/18?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie