Il Milan ha deciso, cambia di colpo il futuro di Rabiot

Il centrocampista francese è sicuramente uno dei giocatori più importanti della rosa a disposizione di Amorim.

Contro il Lecce ha disputato una gara sontuosa realizzando la rete del provvisorio 2-0. Adrien Rabiot non ha bisogno di presentazioni e anche in questa primissima parte di campionato sta confermando di essere uno degli elementi più importanti della rosa del Milan.

L’obiettivo della dirigenza rossonera è quello di blindare l’ex centrocampista della Juventus e Gerry Cardinale è al lavoro in prima persona per portare a termine l’operazione. Secondo quanto evidenziato dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan avrebbe deciso di prolungare il contratto, oggi in scadenza nel 2028 con opzione per il 2029, fino al 2030.

Una mossa importante per un calciatore importante: Amorim crede fortemente nelle qualità del francese che, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, indosserà la casacca del Diavolo ancora per diverse stagioni.