Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il Milan ha deciso, cambia di colpo il futuro di Rabiot

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il centrocampista francese è sicuramente uno dei giocatori più importanti della rosa a disposizione di Amorim. 

Contro il Lecce ha disputato una gara sontuosa realizzando la rete del provvisorio 2-0. Adrien Rabiot non ha bisogno di presentazioni e anche in questa primissima parte di campionato sta confermando di essere uno degli elementi più importanti della rosa del Milan.

Adrien Rabiot
Adrien Rabiot (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’obiettivo della dirigenza rossonera è quello di blindare l’ex centrocampista della Juventus e Gerry Cardinale è al lavoro in prima persona per portare a termine l’operazione. Secondo quanto evidenziato dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan avrebbe deciso di prolungare il contratto, oggi in scadenza nel 2028 con opzione per il 2029, fino al 2030.

Una mossa importante per un calciatore importante: Amorim crede fortemente nelle qualità del francese che, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, indosserà la casacca del Diavolo ancora per diverse stagioni.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 536 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4692

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

6 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

7 / 7

Quale squadra rimontò il Barcellona vincendo 3-0 all'Olimpico nella Champions League 2017/18?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie